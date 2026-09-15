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Antalya'da cinsel saldırı sonrası ölüme neden olan sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

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Antalya'da uğradığı cinsel saldırının ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 65 yaşındaki Hatice Temel'in ölümüne neden olan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya'da uğradığı cinsel saldırının ardından kalp krizi geçirerek yaşamını yitiren 65 yaşındaki Hatice Temel'in ölümüne neden olan sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuksuz sanık Şükrü E. (74) katılmazken, maktul yakınları ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığı "nitelikli saldırı sonucu ölüme neden olma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme, sanık hakkında takdiri indirim hükümlerinin uygulanmasına yer olmadığına karar verdi.

Hükümle birlikte çıkarılan tutuklamaya yönelik yakalama emri üzerine sanık Korkuteli ilçesinde yakalanarak cezaevine gönderildi.

Olay

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Hatice Temel, aynı mahallede yaşayan Şükrü E. tarafından cinsel saldırıya uğraması sonrası kalp krizi geçirerek vefat etmişti.

Olayın ardından gözaltına alınan Şükrü E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince "nitelikli saldırı sonucu ölüme neden olma" suçundan tutuklandı.

Şükrü E, bir yıl sonra "5271 sayılı CMK'nın 102/4 maddesinde yer alan azami tutukluluk süresinin dolmuş olması" gerekçe gösterilerek adli kontrol kararıyla tahliye edilmişti.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın önceki duruşmasında okunan Adli Tıp Kurumu raporunda, Hatice Temel'in vücudundaki yaralanmaların tek başına öldürücü nitelikte olmadığı ancak darp ve cinsel saldırının oluşturduğu efor ve stresin kronik kalp-damar hastalığını tetiklediği, ölüm ile maruz kaldığı eylemler arasında neden-sonuç ilişkisi bulunduğu belirtilmişti.

Savcılık mütalaasında da "nitelikli saldırı sonucu ölüme neden olma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talep edilmişti.

Kaynak: AA
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