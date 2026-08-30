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Manavgat'ta Orman Yangını: Ekipler Seferber Oldu

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Antalya Manavgat'ta çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor. Yoğun çam ormanlarını tehdit eden yangına çok sayıda arazöz ve helikopter sevk edildi; çevre mahallelerden vatandaşlar da söndürme çalışmalarına destek oluyor.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde orman yangını çıktı.

Düzağaç Mahallesi Ayrancı mevkisindeki yayla alanında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktığı kaydedildi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arazöz ve yangın söndürme helikopteri sevk edildi.

Yoğun çam ağaçlarının bulunduğu bölgede etkili olan yangının kontrol altına alınması için ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sürüyor.

Yangın söndürme çalışmalarına destek olmak isteyen Düzağaç, Burmahan ve çevre mahallelerden vatandaşlar da otomobil ve traktörleriyle bölgeye gitti.

Kaynak: AA
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