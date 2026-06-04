Haberler

Antalya'da "Ceza İnfaz Personeli Günü" çeşitli etkinliklerle kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü, konser, animasyon ve akrobasi gösterileriyle kutlandı. Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman, personele teşekkür ederek 'Sizlerle gurur duyuyoruz' dedi.

Antalya'da 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü, konser, animasyon ve akrobasi gösterileriyle kutlandı.

Antalya E Tipi Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü koordinasyonunda Dokumapark'ta "Birlikte Güçlüyüz, Hep Birlikte Daha İyiyiz" sloganıyla düzenlenen etkinlikte, kurum personeli ve aileler bir araya geldi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Kocaman, etkinliğin açılışındaki konuşmasında, bugüne kadar yaptığı önemli çalışmalardan dolayı Ceza İnfaz Kurumu personeline teşekkürlerini iletti.

Emekli personele de bu süreci güzel geçirmeleri dileğinde bulunan Kocaman, "Yargı camiası 100 bini aşkın personeliyle büyük ve renkli bir aile. Zaman zaman bu gibi etkinliklerle bir araya geliyoruz. 6 Haziran Ceza İnfaz Personeli Günü'nüz kutlu olsun. Sizlerle gurur duyuyoruz." dedi.

Etkinlik kapsamında, konser, animasyon ve akrobasi gösterileri sunuldu. Personel ve aileleri, Moğol dans grubunun renkli gösterisini ilgiyle izledi.

Kaynak: AA / Ayşe Şensoy Boztepe
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar

O tarihlerde tüm konserler iptal, 9 ilçede de memurlar izne çıkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel’de AYM’nin 'süresiz nafaka' kararına ilk yorum

AYM'nin 'süresiz nafaka' kararına Meclis'ten ilk yorum
Şampiyon oldular, Kim'i karşılarında görünce dayanamayıp ağladılar

Karşılarında o ismi görür görmez hepsi ağlamaya başladı
İstanbul'da gözü dönen saldırgan, kafeyi savaş alanına çevirdi

Uyarılınca gözü döndü: Kafeyi tek hamlede savaş alanına çevirdi

Jandarmadan kaçan alkollü şoför, belediye başkanı çıktı: 2 kişiyi yaraladı

Jandarmadan kaçan alkollü şoför belediye başkanı çıktı
Samsunspor'a Galatasaray'dan transfer

Güçlerine güç katacak! Samsun'a Galatasaray'dan dev transfer
Evren Göz, Osimhen'i isteyen kulübü açıkladı: Masaya 135-140-145 milyon koyabilirler

Osimhen'i isteyen kulübü açıkladı: Masaya 140-145 milyon koyabilirler
Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım

Terme Belediye Meclis üyesinden tartışma yaratan paylaşım
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>