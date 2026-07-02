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Alara Çayı'nda kaybolan genç 20 gün sonra cansız bulundu

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Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alara Çayı'nda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde Alara Çayı'nda kaybolan kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Karakaya Mahallesi'nde Alara Çayı'na 12 Haziran'da yüzmek için giren Ahmet Polat'tan (25) haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, Çenger Jandarma Karakol Komutanlığı, Alanya Komando Timi, Polis Sualtı Arama Kurtarma Ekibi, AFAD ve UMKE ekipleri, Polat'ın bulunması için suda arama çalışması başlattı.

Ekipler, arama çalışmalarının 20'nci gününde akıntı yönündeki su bendinde Polat'ı hareketsiz halde buldu.

Yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Polat'ın cesedi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Kaynak: AA / Mustafa Karabıyık
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