Antalya'da çay bahçesinde çıkan yangın hasara neden oldu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir çay bahçesi işleten kişi, zabıtanın masa ve sandalyeleri kaldırmasını istemesi üzerine eşyaları ateşe verdi. Yangın itfaiye tarafından söndürülürken, iş yerinde hasar oluştu. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde çay bahçesinde çıkan yangın hasara neden oldu.
İddiaya göre, Kışla Mahallesi'nde Sulu Parkı yanındaki Dallas İşhanı'nda çay bahçesi işleten iş yeri sahibinden, şikayet üzerine bölgeye gelen zabıta ekipleri, park içerisindeki masa ve sandalyeleri kaldırmasını istedi.
İş yeri sahibinin içeriye taşıdığı eşyaları ateşe vererek bölgeden ayrıldığı öne sürüldü.
İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın, çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangında iş yerinde hasar oluşurken, polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor.