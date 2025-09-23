Antalya'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Sanığın Yargılanmasına Devam Edildi

Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanığın ve kaçmasına yardım ettiği öne sürülen kişinin yargılanmasına devam edildi.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Savaş T. (48), tutuksuz sanık Fikret İ, müştekiler ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, maktulün ölmeden önce şikayeti üzerine Savaş T. hakkında 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan "silahlı tehdit" ve "hakaret" davası, cinayet davasıyla birleştirildi. Mahkeme dosyasına giren yeni bilirkişi raporunda ise maktulün "uzak atış" olarak değerlendirilen tabancadan çıkan mermiye bağlı öldüğünün tespit edildiği yer aldı.

Söz verilen sanık Savaş T, olay anını hatırlamadığını iddia ederek, "Yakalanma anında polisleri ben karşıladım. Silahı kendim teslim ettim." dedi.

Tutuklu sanık Fikret İ. ise ani gelişen olay sırasında kendisinin arada kaldığını ve suçsuz olduğunu öne sürdü.

Duruşmada tanık olarak dinlenen maktulün komşusu Ümit E, sanık ile maktul arasında herhangi bir kavgaya şahit olmadığını belirterek, "Olay gecesi silah sesinin dışarıdan geldiğini düşündüm. Karşı komşumdan geldiğini fark etsem müdahale ederdim. Dışarı baktım, bir şey göremeyince yattım. Boşanma süreci hakkında bilgim yoktu. Sabah eşim bağrışları duyunca olayı öğrenmiş ben de iş yerindeydim. Olaydan 15 gün önce gece saatlerinde evden bir erkeği çıkarken gördüm. Tanımadığım biriydi." diye konuştu.

Maktulün kardeşi Canan A, sanıkların ve tanık Ertürk'ün ceza indirimi için gerçek dışı beyanda bulunduğunu iddia ederek, 2 sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Anne, Mediha S, çocuğunun 9 kurşunla hunharca öldürüldüğünü belirterek, "Benim çocuğumun canını aldılar." dedi.

Esas hakkındaki görüşünü açıklayan cumhuriyet savcısı, Savaş T'nin 26. Asliye Ceza Mahkemesi'nde açılan ve bu dava dosyasıyla birleştirilen "silahlı tehdit" ve "hakaret" suçlarından da cezalandırılmasını talep etti.

Duruşma sırasında adliye koridorundaki sanık ve tanık yakınları arasında tartışma yaşandı. Arbedeyi önleyen polis iki grubu adliyeden dışarı çıkardı.

Mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

"En ağır cezayı almalarını istiyorum"

Duruşma sonrası gazetecilere açıklama yapan maktulün annesi Mediha S, kızının canice öldürüldüğünü belirterek, "En ağır cezayı almalarını istiyorum. Şahit de yalancı şahitlik yapmaya gelmiş. İçerden bir erkek çıkmışmış. Çocuk var evde. İnşallah cezalarını çekerler." diye konuştu.

Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına müşteki avukatlığı yapan Yağmur Burçin Sayın, duruşmada dinlenen yeni tanığın davanın esasını değiştirebilecek bir tanık olmadığını belirtti.

Maktulün namusuna laf edildiğini söyleyen Sayın, "Kadın cinayetlerinin durdurulması için bu davaların uzamamasını istiyoruz. Kadın cinayetleri siyaset üstüdür. Biz bütün kadın toplulukları olarak buradayız. Fadim'in ailesinin yanındayız. Zaten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istenmişti. Bizim mütalaaya karşı herhangi bir karşı çıkacağımız bir durum yok." dedi.

Olay

Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 252 Sokak'taki sitede yöneticilik yapan Fadim T. (52), 12 Eylül 2024'te birlikte yaşadığı kızı tarafından sabah, silahla öldürülmüş halde bulunmuştu.

Polis ekipleri, maktulün katil zanlısı eşi Savaş T. ile kendisine yardım ettiği ileri sürülen Fikret İ'yi Korkuteli ilçesinde gözaltına almıştı. Savaş T. tutuklanmış, Fikret İ. ise serbest bırakılmıştı.

Savaş T. hakkında "kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Fikret İ. hakkında ise "kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme suçuna yardım etme" suçundan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Önceki duruşmada mahkeme heyeti sanık Fikret İ'nin de tutuklu yargılanmasına karar vermişti.

Esas hakkındaki son görüşünü geçen duruşma açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Savaş T'nin "eşe karşı kasten öldürme" ve "tasarlayarak kasten öldürme" suçlarından, sanık Fikret İ'nin de cinayete iştirak ettiği için "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını istemişti.