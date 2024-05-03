Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Zerdalilik Mahallesi'ndeki bir parkta bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yapılan kontrolde kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, ceset Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir kişi parkta ölü bulundu.
Zerdalilik Mahallesi Cebesoy Caddesi'ndeki parkta bir erkeğin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Ercan Çiçek'in (52) hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Çiçek'in cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.