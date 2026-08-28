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1.5 Yaşındaki Çocuk Babasının Minibüsünün Altında Can Verdi

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Antalya'nın Serik ilçesinde, babasının kullandığı servis minibüsünün geri manevrası sırasında fark edilmeyen 1,5 yaşındaki Yakup Emir Ş. aracın altında kalarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan çocuk, yakınları tarafından hastaneye götürülmesine rağmen kurtarılamadı; jandarma soruşturma başlattı.

Antalya'nın Serik ilçesinde, babasının kullandığı minibüsün altında kalan 1,5 yaşındaki Yakup Emir Ş. hayatını kaybetti.

Sürücüsü olduğu servis minibüsüyle Gebiz Mahallesi'ndeki evinin önünde geri manevra yapan M.Ş, aracın arkasında kalan 1,5 yaşındaki oğlu Yakup Emir Ş'yi farketmeyerek çarptı.

Minibüsün altında kalan çocuk ağır yaralandı.

Yakınları tarafından Gebiz Acil Sağlık Merkezi'ne götürülen Yakup Emir Ş. kurtarılamadı.

Çocuğun cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Jandarma ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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