Antalya'da Atık Su İstasyonunda Ölüm Davası: 3 Sanığa Suçlama

Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde atık su terfi istasyonuna inen 2'si işçi 3 kişinin ölümüne ilişkin tutuksuz 3 sanık hakkında "taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan dava açıldı.

Çıplaklı Mahallesi'nde 14 Temmuz 2023'te Antalya Su ve Atıksu İdaresi Genel Müdürlüğünün (ASAT) atık su terfi istasyonuna inen işçiler Fırat Çiçek, Emin Akyüz ve vatandaş Mahmut Yıldız'ın hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma kapsamında Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame hazırlandı.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, otopsi, olay yeri inceleme ve bilirkişi raporlarına yer verildi.

İddianamede, ASAT'a ait kanalizasyon terfi pompa istasyonundaki tıkanıklıktan dolayı aşağı inen çalışanlar Çiçek, Akyüz'den ses çıkmaması üzerine yardım için aşağıya inen Yıldız'ın da vefat ettiği ve yapılan incelemede kişilerin 6-7 metre derinliğe indikleri belirtildi.

Çukurun içinde 2 metreye yakın su ve atık su birikintisinin bulunduğu kaydedilen iddianamede, "Yapılan otopside maktullerin ölümüne ilişkin kesin tespit yapılamadı, yapılan klasik otopsi raporunda ölümlerin elektrik dışında travmatik bir tesirle olduğuna dair tıbbi delillerin bulunmadığı, elektrik bilirkişi raporunda ise ölümlerin elektrik kaçağından meydana gelme olasılığının çok düşük olduğu, daha çok hidrojen sülfür, karbonmonoksit zehirlenme sonucu olma ihtimali yüksek olduğu belirtildi. Bu kapsamda işveren asli kusurlu ölenler ise tali kusurludur." ifadelerine yer verildi.

Olayda ölümün hidrojen sülfür gazından meydana geldiği, elektrik kaynaklı olmadığı vurgulanan iddianame, sanıklardan ASAT Hurma Mahallesi Atık Su Arıtma Tesisi sorumlusu olan Ahmet G'nin, ASAT Terfi Merkezi sorumlusu Selahattin T. ve Münevver A'nın çalışanların çalışma biçimi, alt birimleri denetleme yetkisi ve görevinin tam olarak yerine getirmediği için kazanın meydana gelmesinden dolayı kusurlu oldukları aktarıldı.

İddianamede sanıklar Ahmet G, Selahattin T. ve Münevver A. hakkında "taksirle birden çok kişinin ölümüne sebebiyet verme" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.