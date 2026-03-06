Haberler

Antalya'da "Atatürk'ün Antalya Ziyaretleri" konferansı düzenlendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Akdeniz Üniversitesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 96. yıl dönümü dolayısıyla bir anma programı gerçekleştirildi.

Akdeniz Üniversitesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Antalya'ya gelişinin 96. yıl dönümü dolayısıyla bir anma programı gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü tarafından organize edilen etkinlik, dekanlık toplantı salonunda yapıldı.

Emekli Albay Dr. Suat Akgül'ün konuşmacı olarak yer aldığı konferansta, Atatürk'ün şehre olan özel ilgisi ve ziyaretlerinin tarihi önemi anlatıldı.

Sosyal bilgiler eğitimi alan öğrenciler ve akademisyenlerin yoğun ilgi gösterdiği program, soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor

Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı

Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler

Savaşta bir ilk! Düşmanın en ölümcül silahını çalıp cepheye sürdüler
İspanya'dan Türkiye'ye düşen füzeyle ilgili bomba açıklama: Bilgiyi biz sağladık

Türkiye'ye düşen füze için İspanya'dan gündem yaratacak açıklama
Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya ahlaksız teklif

Yazışmaları paylaştı: Müşterisinden kadın sigortacıya ahlaksız teklif
Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı

Okul önünde öldürdü, ifadesinde böyle kurtarmaya çalıştı
Tel Aviv hayalet şehre dönüştü

Netanyahu'nun gizlemeye çalıştığı yıkım! Tel Aviv böyle görüntülendi
Azerbaycan ikna olmuyor! İran'la tüm ilişkilerini kestiler

Azerbaycan ikna olmuyor! İran'la tüm ilişkilerini kestiler