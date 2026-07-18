Antalya'da aşure lokması programı düzenlendi

Hacı Bektaşi Veli Anadolu Kültür Vakfı Antalya Şubesi tarafından düzenlenen Aşure Lokması Programı, Antalya Valisi Hulusi Şahin'in katılımıyla Kepez ilçesinde gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, programa Vali Hulusi Şahin'in yanı sıra Kepez Kaymakamı Suat Dervişoğlu, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, İmam Rıza Cemevi Başkanı ve Horasan Erenleri Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Ergün Kurt, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Birlik, beraberlik ve paylaşma kültürünün simgelerinden biri olan aşure geleneğinin yaşatıldığı programda katılımcılar, muharrem ayının manevi atmosferini birlikte idrak etti.

Programda konuşan Vali Şahin, muharrem ayı boyunca düzenlenen aşure programlarının toplumsal dayanışmayı güçlendirdiğini söyledi.

Etkinliğin gerçekleştirildiği alanda inşa edilmesi planlanan cemevinin yalnızca bir ibadet mekanı olmayacağını belirten Şahin, merkezin kültürel değerlerin yaşatılacağı ve genç nesillere aktarılacağı önemli bir merkez olacağını kaydetti.

Şahin, Antalya Valiliği, Kepez Belediyesi ve İmam Rıza Cemevi Derneği iş birliğiyle hayata geçirilecek cemevi projesinin örnek bir dayanışma modeli olduğunu dile getirerek, kaba inşaat sürecinin imece usulüyle tamamlanacağını, sonraki çalışmaların ise Valiliğin desteğiyle sürdürüleceğini bildirdi.

Alevi-Bektaşi kültürünün Türk milletinin köklü değerlerinden biri olduğunu vurgulayan Şahin, bu kültürün adalet, hakkaniyet, yardımlaşma, merhamet ve birlik anlayışını yaşatan önemli bir miras olduğunu ifade etti.

Muharrem ayı ve Kerbela hadisesinin, hak ile haksızlık ve mazlum ile zalim arasındaki mücadelenin önemini hatırlattığını anlatan Şahin, "Biz her zaman haktan, haklıdan ve mazlumdan yana olacağız. İnancımız bize iyiliği emretmeyi, kötülüğe karşı durmayı öğütlüyor." dedi.

Program, aşure ikramı, günün anısına hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.