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Antalya'da asker uğurlayan gençler alt geçidi trafiğe kapattı

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Antalya'da asker uğurlayan bir grup genç, araçlarıyla konvoy yaparken şehir merkezindeki alt geçidi trafiğe kapattı. O anlar cep telefonuyla kaydedildi.

ANTALYA'da asker uğurlayan bir grup genç, araçlarıyla konvoy yaparken şehir merkezindeki alt geçidi trafiğe kapattı, o anlar cep telefonuyla kayda alındı.

Muratpaşa ilçesi Tonguç Caddesi'nde dün akşam saatlerinde asker uğurlaması için araçlarıyla konvoy yapan bir grup genç, Tonguç 2 Alt Geçidi'ni durarak trafiğe kapattı. Araçlarını geçidin kenarına park eden gençler, telefonları ile fotoğraf çekindi ve maytap patlattı. Bir süre sonra konvoya katılıp uzaklaşan gençler tepki çekti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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