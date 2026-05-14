Arsa satışı konusunda tartıştığı yeğenini 4 el ateş edip, öldürdü

Antalya'da dayısı Ömer A., arsa satışı nedeniyle tartıştığı yeğeni Amine Bozkurt'u noter önünde tabancayla 4 el ateş ederek öldürdü. Olay güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli ve eşi gözaltına alındı.

ANTALYA'da Ömer A. (63), arsa satışı konusunda tartıştığı yeğeni Amine Bozkurt'u (40) tabancayla 4 el ateş ederek öldürdü.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Kepez ilçesine bağlı Yeşiltepe Mahallesi Sakarya Bulvarı'ndaki noter önünde meydana geldi. Amine Bozkurt ile dayısı Ömer A. arasında, iddiaya göre, Bozkurt'a ait arsanın satışıyla ilgili otomobilde tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ömer A., yanındaki tabancayla Bozkurt'a 4 el ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekipler, yaralı Bozkurt'u ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ameliyata alınan Amine Bozkurt, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Bozkurt'un cenazesi, otopsi için morga gönderildi. Ömer A. ile olay yerindeki eşi Fadime A. (64) ise polis tarafından gözaltına alındı.

Diğer yandan, otomobilde çıkan tartışma sonrası Ömer A.'nın aracın yanından uzaklaşıp, silahı montunun içine koyduğu anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

