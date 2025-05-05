Antalya'da Apartmanda Yangın Paniği

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde 3 katlı apartmanın giriş katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Yoğun dumandan etkilenmemek için çatıya çıkan apartman sakinleri, itfaiye ekiplerinin yangını söndürmesini bekledi.

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi 3069 sokakta bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında meydana geldi. Abdullah G.'ye ait dairede henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Ev sahibi ve apartman sakinleri yangına kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştı, ancak başarılı olamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

ÇATIYA ÇIKTILAR

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alevlere kısa sürede müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle binadan çıkamayan apartmandaki bazı kişiler, çatıya çıkarak yangının söndürülmesini bekledi. İtfaiye ekipleri, yarım saatlik çalışmayla yangını söndürdü. Mahalleli Tayfun Yalçın, "Hemen müdahale etmek istedik ama içerisi duman doluydu, yangın tüpüne bile ulaşamadık. İçerisi tamamen harap olmuş" dedi. Yangında can kaybı ya da yaralanan olmazken, giriş kattaki daire tamamen kullanılmaz hale geldi. Üst katlardaki bazı dairelerde ise duman ve is nedeniyle hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber- Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA, -