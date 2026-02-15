Haberler

Alışveriş merkezinde çıkan yangın, söndürüldü

Antalya'nın Aksu ilçesindeki bir alışveriş merkezinin ikinci katında çıkan yangında, itfaiye ekipleri 1 saatlik müdahale ile alevleri söndürdü. Yangında çanta ve ayakkabılar yanarken, dumandan etkilenenlere çevredekiler yardım etti. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ANTALYA'da bir alışveriş merkezindeki iş yerinin ikinci katında yangın çıktı. Yoğun dumanın yükseldiği yangında alevlerin alt kata sıçramaması için malzemeler dışarı çıkarıldı. Yangın, itfaiyenin 1 saatlik müdahalesiyle söndürüldü.

Aksu ilçesi Kemerağzı Mahallesi Yaşar Sobutay Bulvarı'ndaki bir alışveriş merkezinde çanta ve ayakkabı satışı yapılan iş yerinin ikinci katında saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine adrese itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İş yerinden yükselen yoğun duman nedeniyle kısa süreli panik yaşandı.

Yangında iş yerindeki çanta ve ayakkabılar yanarken, alevlerin alt kata sıçrama ihtimaline karşın bu kattaki malzemeler çalışanlar tarafından çıkarıldı. Alışveriş merkezi esnafı ve ziyaretçiler itfaiyenin yangın söndürme çalışmalarını izlerken, dumandan etkilenenlere çevredekiler yardım etti. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmayla yangın söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

