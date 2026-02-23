Haberler

Silahlı 'alacak' kavgasında 1 kişiyi öldüren şüpheli tutuklandı

Antalya'da 'alacak' meselesi yüzünden çıkan kavga sonucunda Yakup Önal'ı tabancayla vurarak öldüren 69 yaşındaki Yücel Namık Kiriş, 'kasten öldürme' suçlamasıyla tutuklandı. Olay, Muratpaşa ilçesindeki bir kahvehanede gerçekleşti.

ANTALYA'da 'alacak' kavgasında Yakup Önal'ı (52) tabancayla öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan Yücel Namık Kiriş (69), 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi Güllük Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın 1'inci katında, kahvehane olarak kullanılan dairenin balkonunda meydana geldi. Yakup Önal ile Yücel Namık Kiriş arasında 'alacak' nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüştü, Yücel Namık Kiriş yanındaki tabancayla Yakup Önal'a 3 el ateş etti. Kurşunlardan 2'si Önal'a isabet etti, Kiriş kaçtı.

İhbarla adrese sevk edilen ekipler, Önal'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Önal'ın cansız bedeni, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

TAKSİYLE GELİP, YÜRÜYEREK KAÇTI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyip, kahvede bulunanların ifadesine başvurdu. Ekiplerin ilk incelemesine göre, Yücel Namık Kiriş'in taksiyle gelip içeriye girdiği ve olayı gerçekleştirdikten sonra yaya olarak uzaklaştığı belirtildi.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, dün gece bulunduğu yeri belirledi. Operasyonla gözaltına alınan Yücel Namık Kiriş, ifadesi için polis merkezine götürüldü. Bugün işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Kiriş, adliyeye sevk edildi. Savcılık ifadesi sonrası Yücel Namık Kiriş, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.

