Antalya'da Ailevi Problemler Yüzünden Kendini Yakmaya Çalıştı

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, ailevi sorunları nedeniyle kendini yakmaya çalışan Ertan K., çevredekilerin ihbarı ile olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri tarafından ikna edilerek eyleminden vazgeçirildi.

ANTALYA'da ailevi sorunları olduğunu dile getiren Ertan K. (51), üzerine tiner dökerek kendini yakmaya çalıştı. Gözüne tiner kaçan Ertan K., yaklaşık 1 saatte ikna edildi.

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi 1080 Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Bir süre önce psikolojik tedavi gördüğü belirtilen Ertan K., ailevi sorunları nedeniyle üzerine tiner dökerek kendini yakmaya çalıştı. Ertan K.'nın bina girişinde bağırması ve kendini yakacağını söylemesi üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese ekipler sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibi, Ertan K.'yi uzun süre ikna etmeye çalışırken, itfaiye ekibi de hortum çekerek hazır bekledi.

ARKADAŞI ÇAKMAĞI ALIP EYLEMDEN VAZGEÇİRDİ

Elinde çakmak olan Ertan K., "Ben şeker hastasıyım. Bu yaşa kadar çocuklarımı getirdim. Kimse bana bakmıyor. Beynim bitti çalışmıyor. Evim yok, benim paramı almasalardı evim olurdu" dedi. 1 saat sonra olay yerine gelen Ertan K.'nin bir arkadaşı, elindeki çakmağı alıp, fırlattı. Ertan K. ile bir süre konuşan arkadaşı, eyleminden vazgeçirdi.

POLİS ÜZERİNE SU DÖKTÜ

Polis ekibi, Ertan K.'nin üzerine 5 litrelik bidondan su dökerek tinerin akmasını sağladı. Ertan K.'nin arkadaşı ise eliyle dökülen suyu vücuduna yaydı. Evden tişörtü getirilen Ertan K., gözüne tiner gelmesinden dolayı bir süre ayağa kalkamadı. Ertan K., ekiplerin ve arkadaşı tarafından ayağa kaldırılarak ambulansa kadar götürüldü. Ertan K., ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
