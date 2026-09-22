Haberler

Antalya'da Adli Tıp Günleri Kongresi 41 ülkeden katılımla düzenleniyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Uluslararası 21. Adli Tıp Günleri Kongresi, Antalya'da 41 ülkeden katılımla düzenleniyor. Kongre Sekreteri Prof. Dr. Adem Karbuz, ana teması 'Dünyada Bağımlılık ve Bilirkişilik' olan etkinlikte Türkiye'nin adli tıp birikimini paylaşmayı amaçladıklarını söyledi.

Uluslararası 21. Adli Tıp Günleri Kongresi Sekreteri ve Adli Tıp Kurumu 1. İhtisas Kurulu Üyesi Prof. Dr. Adem Karbuz, kongre aracılığıyla Türkiye'nin adli tıp ve adli bilimler alanındaki birikimini uluslararası bilim dünyasıyla paylaşmayı ve yeni bilimsel işbirliklerine zemin oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Karbuz, AA muhabirine, Antalya'da düzenlenen ve Anadolu Ajansının "Global İletişim Ortağı" olduğu kongreye 41 ülkeden katılımın olduğunu ifade etti.

Kongrenin ana temasının "Dünyada Bağımlılık ve Bilirkişilik" olduğunu kaydeden Karbuz, "Bağımlılığın yalnızca bir sağlık sorunu olmadığını, bireyi, aileyi, toplumu ve adalet sistemini ilgilendiren çok boyutlu bir konu olduğunu vurgulamak istiyoruz. Bu nedenle bağımlılığı tıbbi, adli, hukuki ve toplumsal boyutlarıyla ele alacağız." dedi.

Karbuz, beş kıtadan bilim insanlarını Antalya'da bir araya getirerek başta bağımlılık olmak üzere adli tıp, adli bilimler ve bilirkişilik alanlarında bilimsel bilgi paylaşımını, uluslararası işbirliğini ve adli değerlendirmelerin niteliğini geliştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

"Bilirkişiliğin temeli bilimsel bilgi, tarafsızlık ve güvenilir değerlendirme"

Adli süreçlerin ülkelerin sınırlarını aşan konular olduğunu dile getiren Karbuz, "Her ülkenin farklı uygulamaları, deneyimleri ve çözüm önerileri bulunmakta. Uluslararası bilim insanlarının bir araya gelmesi, farklı yaklaşımların karşılaştırılmasına ve ortak bilimsel birikimin geliştirilmesine önemli katkı sağlamakta. Biz de bu kongre aracılığıyla Türkiye'nin adli tıp ve adli bilimler alanındaki birikimini uluslararası bilim dünyasıyla paylaşmayı ve yeni bilimsel işbirliklerine zemin oluşturmayı amaçlıyoruz." dedi.

Karbuz, kongrede bilirkişilik uygulamalarında bilimsel standartların geliştirilmesini, disiplinler arası iletişimin güçlendirilmesini ve adli değerlendirmelerin niteliğinin artırılmasını tartışacaklarını aktararak, şunları kaydetti:

"Bilirkişiliğin temelinde bilimsel bilgi, tarafsızlık ve güvenilir değerlendirme vardır. Bilirkişinin rolü karar vermek değil, kendi uzmanlık alanındaki bilimsel bilgiyi adalet sisteminin doğru ve sağlıklı bir değerlendirme yapabilmesine katkı sağlayacak şekilde ortaya koymaktır. Bu kongrenin yalnızca bilimsel bir paylaşım ortamı değil, bilim insanları, adli tıp ve adli bilimler uzmanları, hukukçular ve ilgili kurumlar arasında yeni iletişim ve işbirliklerinin kurulmasına katkı sağlayan bir platform olmasını hedefliyoruz."

Kaynak: AA
Rahatlığı pes dedirtti! Manisa'daki saldırganının elinde silahla okula geliş anı

Saldırganın rahatlığı pes dedirtti

Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Edirne'de yavru tilki bisikletçinin kaskını kapıp kaçtı, sahibi yetişemedi

İzleyenler yapay zeka sandı! Şehre inen tilki kapkaç yaptı
Aziz Yıldırım ve Asensio arasında olay diyalog! Tercüman bakakaldı

Aziz Yıldırım ve Asensio arasında olay diyalog! Tercüman bakakaldı

Ağaç A.Ş. Satın Alma Müdürü Ümit Polat'ın rüşvet istekleri duruşmada anlatıldı

Rüşvet istekleri duruşmada tek tek anlatıldı
Nicolas Cage'i görenler tanıyamadı! 31 yaş küçük eşiyle yan yana görüntülendi

Nicolas Cage'i görenler tanıyamadı! Eski halinden eser kalmadı
Silah seslerinin yükseldiği okuldan ilk görüntüler! Arbede çıktı, saldırgan böyle kaçtı

Saldırı yapılan okuldan ilk görüntüler! Saldırgan böyle kaçtı
Demans teşhisi konulmuştu, kızı onu çini atölyesine götürdü! 86 yaşındaki Tuncel Var 7 ayda 40 eser üretti

Kızı onu çini atölyesine götürdü! 7 ayda 40 esere imza attı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'de diplomasi trafiği