Antalya'da 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın ölümüyle ilgili dava başladı

Antalya'da 9 yaşındaki Mahra Melin Pınar'ın sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun altında kalarak hayatını kaybetmesine ilişkin olarak Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürünün, "taksirle öldürme" suçundan yargılanmasına başlandı.

Serik 3. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Gül Gülsüm Metin katılmazken, Mahra Melin'in babası Murat Pınar ve annesi Derya Pınar ve taraf avukatları hazır bulundu.

Mahkeme başkanı, sanığın devlet memuru olması ve idari makamlardan soruşturma izni alınmaması nedeniyle, gerekli izinler alınana kadar davanın durdurulmasına karar verdi.

Baba Murat Pınar, duruşma sonrası gazetecilere, kızının hayatını kaybetmesinin ardından, tüm sorumlular hakkında şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkemelerin kamyon şoförü ve diğer yetkililer hakkında takipsizlik kararı verdiğini ifade eden Pınar, "Kusur, kızımı korkutarak yola süren başıboş köpeklerde bulundu. Köpekler bilinçsiz varlıklar olarak hak ve yükümlülük sahibi olmadıkları için de onları başıboş bir şekilde sokakta bırakan, hizmet kusuru ile kızımın ölümüne sebep olan Serik Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü kızımın ölümüne sebebiyet vermekten yargılanıyor." dedi.

"Başka Mahralar olmaması için tedbir alınsın"

Pınar, bunun doğru bir tespit olmadığını savunarak, asıl sorumlunun belediye başkanı olduğunu öne sürdü.

Belediye başkanının "Ben değil şu çalışan sorumlu" diyerek bu sorumluluktan kaçamaması gerektiğini ifade eden Pınar, şöyle devam etti:

"Kızım gibi başka çocuklar ve kişiler, aynı şekilde başıboş köpeklerden kaçarken kaza geçirdiler. Başıboş köpek sebepli pek çok yaralanma, ölüm yaşandı. İki gün sonra kızımı toprağa vereli 2 yıl olacak. Hala Mahra'mızı kaybettiğimiz yerde tüm şikayetlerimize rağmen başıboş köpekler var. Diğer iki evladım için, bütün evlatlar için her gün aynı korkuları yaşıyoruz. Ama bu vebali taşıyan belediye ve beslemeciler, utanmadan o köpekleri orada beslemeye devam ediyor. Artık başka Mahralar olmaması için yapılacak önlemleri görmek istiyoruz. Başka Mahralar olmaması için tedbir alınsın. 5199 sayılı Kanun acilen değiştirilsin."

Ailenin avukatlarından Devrim Koçak da sadece Mahra için değil, bütün insanların iyiliği için bir an önce bu soruşturma izninin verilmesi gerektiğini söyledi.

Duruşmayı izlemek için gelen Erzurum Atatürk Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nilüfer Sabuncuoğlu ise Serik'in çevresindeki diğer ilçelerden sürüler halinde köpek giriş ve çıkışlarının olduğunu söyledi.

Sabuncuoğlu, Türkiye'nin her yerinde başıboş köpeklerin devamlı mobil halde gezdiğini vurgulayarak, "Bakırköy'den çıkan bir köpek, Tuzla'ya kadar ilerleyebiliyor. Bu şartlarda ne başıboş köpeklerin sağlıklı üreme yönetimi yapılabilir ne sağlık yönetimi yapılabilir ne de onların insanlara verdiği zararlar engellenebilir. Mobil bir hayvanı yönetemezsiniz. Sayın cumhurbaşkanımızın ifade ettiği gibi sokakta başıboş köpek olmaz, olamaz." diye konuştu.

Duruşma sonrası anne Derya Pınar gözyaşlarına hakim olamazken, yakınları teselli etmeye çalıştı.

Mahra Melin Pınar, Belek Mahallesi'nde 5 Mart 2022'de sahipsiz köpeklerden kaçarken kamyonun çarpması sonucu yaralanmış, tedavi gördüğü Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 23 gün sonra hayatını kaybetmişti.