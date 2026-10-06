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Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi başladı, Çin şirketinin standı görüldü

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77. Uluslararası Uzay Kongresi pazartesi günü Antalya'da başladı. Sergi alanında Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji Şirketi'nin standı görülüyor; etkinlik dünyanın dört bir yanından uzay araştırmacılarını, önde gelen kurumları ve sektör temsilcilerini bir araya getiriyor.

ANTALYA, 6 Ekim (Xinhua) -- Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin sergi alanında Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji Şirketi'nin standı görülüyor, 5 Ekim 2026.

77. Uluslararası Uzay Kongresi pazartesi günü Antalya'da başladı. Etkinlik, dünyanın dört bir yanından uzay araştırmacılarını, önde gelen kurumları ve sektör temsilcilerini bir araya getiriyor. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)

Kaynak: Xinhua
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