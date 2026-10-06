Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi başladı, Çin şirketinin standı görüldü

Antalya'da 77. Uluslararası Uzay Kongresi başladı, Çin şirketinin standı görüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
77. Uluslararası Uzay Kongresi pazartesi günü Antalya'da başladı. Sergi alanında Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji Şirketi'nin standı görülüyor; etkinlik dünyanın dört bir yanından uzay araştırmacılarını, önde gelen kurumları ve sektör temsilcilerini bir araya getiriyor.
ANTALYA, 6 Ekim (Xinhua) -- Antalya'da düzenlenen 77. Uluslararası Uzay Kongresi'nin sergi alanında Çin Uzay Bilimi ve Teknoloji Şirketi'nin standı görülüyor, 5 Ekim 2026.
77. Uluslararası Uzay Kongresi pazartesi günü Antalya'da başladı. Etkinlik, dünyanın dört bir yanından uzay araştırmacılarını, önde gelen kurumları ve sektör temsilcilerini bir araya getiriyor. (Fotoğraf: Mustafa Kaya/Dağıtım Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua