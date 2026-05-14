Antalya'da karla kaplı yayla yollarını açma çalışmaları sürüyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yüksekliği 6 metreyi aşan yayla yollarını açma çalışmalarına devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Antalyalılar ve turistlerin denize girdiği Konyaaltı sahil bandında soyunma kabinleri, duşlar, tuvaletlerde bakım ve onarım ile temizlik ve boya çalışmaları yapan ekipler, bir yandan da yaylalarda karla mücadele çalışması yürütüyor.

Ekipler, Akseki'deki 2 bin 500 rakımlı Göktepe Yaylası ile Manavgat'ın bazı mahallelerine ait yayla yollarının ulaşıma açılması için çaba gösteriyor.

Hayvancılık ve arıcılıkla uğraşan Yörükler için önem taşıyan ve zaman zaman yüksekliği 6 metreyi bulan kar nedeniyle kapanan yayla yollarında iş makineleriyle çalışma yapılıyor.

Saraçlı Mahallesi Muhtarı Mehmet Doğru, son 20 yıldır ilk defa bu kadar yoğun kar yağışı olduğunu belirtti.

Yaylaya yaklaşık 10 Yörük ailenin çıktığını bildiren Doğru, çalışmalar nedeniyle ekiplere teşekkür etti.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Akseki İlçe Hizmet Biriminde görevli Murat Özkaynak da "Yayla yollarının açılması genellikle arıcılık ve hayvancılıkla uğraşan aileler için çok önemli. Yer yer 6-7 metreyi bulan kar var. Biz de yolu açabilmek için özveriyle çalışıyoruz. Yol açma çalışması bittikten sonra stabilize ve bakım onarım çalışmasına geçeceğiz." ifadelerini kullandı.