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Antalya'da 5. Uluslararası Turizm Gastronomisi Zirvesi Düzenlendi

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5. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi, Antalya'da düzenlenerek Türkiye'nin mutfak zenginliği ve uluslararası ilgi üzerine tartışmalar gerçekleştirdi. Zirvede gastronominin turizm ile olan bağlantısı ve Türkiye'nin potansiyelinin tanıtımı ele alındı.

Antalya'da düzenlenen 5. Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi'nde (FSUMMIT), Türkiye'nin mutfak zenginliği ve dünyanın ilgisi ele alındı.

Sözen Organizasyon tarafından "Turizm ve Gastronomi Sektöründe Çeşitlilik" temasıyla NEST Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen zirve, sektör paydaşlarını ağırlıyor.

Sözen Grup Üst Yöneticisi Gökmen Sözen, gazetecilere, Türkiye'nin ve özellikle Antalya'nın dünyanın en önemli turizm destinasyonu olduğunu söyledi.

Gastronominin de turizmin bir parçası olduğunu dile getiren Sözen, "Türk mutfağı çeşitlilik bakımından zengin ama pazarlama konusunda eksiklerimiz var. Antalya'nın yanı sıra Güneydoğu, Ege, Kapadokya, İstanbul ayrı incelenmesi gereken destinasyonlar. Hepsi kaliteli destinasyonlar ama bunları dünyaya daha iyi sunmamız gerekiyor." dedi.

Zirvenin Türkiye'nin potansiyelinin daha iyi anlatılması konusunda önemli rol üstlendiğini ifade eden Sözen, sektöre de ciddi katkı sağladığını bildirdi.

Sözen, zirveye yurt içinden ve dışından şeflerin, yatırımcıların katıldığını belirterek, zirvede ağırlama sektöründe kültürel farklılıkların rolü, teknolojinin sektördeki yeri ve sunduğu yeniliklerin ele alındığını kaydetti.

Ulusal ve uluslararası gıda, içecek, turizm, endüstriyel mutfak ve masa üstü ekipman firmalarının ürünlerini sergilediği zirve, yarın sona erecek.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Güncel
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