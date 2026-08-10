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Serik'te Zincirleme Kaza: 6 Yaralı

Serik'te Zincirleme Kaza: 6 Yaralı
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Antalya'nın Serik ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Antalya'nın Serik ilçesinde 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 6 kişi yaralandı.

Antalya-Alanya D400 kara yolu Kadıoğlu Kavşağı'nda, trafik ışıklarının kırmızıya dönmesiyle araçlar durdu.

Bu sırada sürücüsü öğrenilemeyen 15 RA 060 plakalı otomobil, ışıklarda bekleyen 34 BDT 521 plakalı minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle minibüs, önündeki 34 JO 0017 plakalı otomobile, bu araç da 07 BPP 679 plakalı başka bir otomobile çarptı. Otomobil de 15 EJ 515 plakalı otomobile çarparak durabildi.

Kazada araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle D400 kara yolunun Serik- Antalya istikametinde ulaşım bir süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaynak: AA
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