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Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 12.09'da gerçekleşen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi.

AFAD Deprem Dairesi'nin verilerine göre; Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde saat 12.09'da 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 32.69 kilometre olarak kayıtlara geçti.

KANDİLLİ "5.1" DEDİ

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 5.1 olarak ölçtü. Kandilli'ye göre deprem 10.5 kilometre derinlikte gerçekleşti.

ÇEVRE İLLERDEN HİSSEDİLDİ

Sarsıntı Mersin gibi çevre illerde de hissedildi.

YAKLAŞIK BİR AY ÖNCE DE SALLANMIŞTI

29 Ekim 2024 tarihinde de Gazipaşa'da 4.8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, AFAD'dan yapılan açıklamada olumsuz bir durum olmadığı kaydedilmişti.

Antalya'da 4.6 büyüklüğünde deprem
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (4)

Haber YorumlarıLuton Town:

AFAD kardeş sen TÜİK’le çok takılma.

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Haber YorumlarıSihirbazın Çırağı:

Çok şükür rabbimiz kendini mümin sananlara yine korku saldı.

Yorum Beğen11
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Haber YorumlarıA. Erol:

deprem konuşacağımıza eski yüksek katlı binaları nasıl (hemen) yıkacağımızı konuşalım... boş boş konuşuyoruz. belediyeler hala yüksek kata izin veriyor... belediye başkanlarının tamamı hapse atıkılmalı. #rüşvet #imar

Yorum Beğen7
Yorum Beğenme2
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