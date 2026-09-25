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Antalya'da 33. Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde Spartaküs balesi sahnelendi

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Spartaküs balesi, Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde Kazakistan'dan Abay Kazak Milli Opera ve Bale Tiyatrosu tarafından sahnelendi. Festivalin 33'üncüsü Antalya'da yapılırken Opera ve Bale Genel Müdürü Barış Salcan, festivali gelecek yaz sezonuna yaymak istediklerini söyledi.

Antalya'da bu yıl 33'üncüsü düzenlenen Aspendos Opera ve Bale Festivali'nde, Kazakistan'dan Abay Kazak Milli Opera ve Bale Tiyatrosu'nun "Spartaküs" balesi sanatseverlerle buluştu.

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünce, Aspendos Antik Tiyatrosu'nda 33'üncü kez sanatseverlerle buluşuyor.

Program kapsamında Abay Kazak Milli Opera ve Bale Tiyatrosu??????? "Spartaküs" balesiyle festivale konuk oldu.

Roma İmparatorluğu'na karşı ayaklanan gladyatör Spartaküs'ün özgürlük mücadelesini anlatan eser, güçlü müziği ve etkileyici koreografisiyle izleyicilere sanat şöleni sundu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Barış Salcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Spartaküs" balesinin gladyatör Spartaküs'ün özgürlük hikayesini anlatan, bale repertuarının en görkemli eserlerinden biri olduğunu söyledi.

Son yıllarda festivallerin giderek büyüdüğünü belirten Salcan, önümüzdeki yıl gerçekleştirilebilirse Aspendos Opera ve Bale Festivali'ni belli bir güne veya haftaya değil yaz sezonuna yaymak istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA
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