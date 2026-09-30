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Antalya'da 3 yıldır daireleri alamadığını iddia eden vatandaşlar suç duyurusu yaptı

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Antalya'da 3 yıldır daireleri alamadığını iddia eden vatandaşlar suç duyurusu yaptı
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Antalya'da parasını ödedikleri daireleri yaklaşık 3 yıldır teslim alamadıklarını iddia eden vatandaşlar, Antalya Adliyesi'ne gelerek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Avukat Doğanay Akbaş, her müvekkil için ayrı suç duyurusu yapıldığını ve soruşturmaların sürdüğünü belirtti.

Antalya'da parasını ödedikleri daireleri yaklaşık 3 yıldır teslim alamadıklarını iddia eden vatandaşlar savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Antalya Adliyesi'ne gelen Fatima Aytar (58) ile 3 ayrı kişinin avukatı Doğanay Akbaş, şikayet dilekçelerini savcılığa verdikten sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Elmalı ilçesinde pazarcılık yaparak geçimini sağladığını belirten Fatima Aytar, 2023 yılında Kepez ilçesinde yaşayan oğlunun evinin yanında bir inşaat alanı için çukur açıldığını görünce müteahhit A.İ. ile görüştüklerini söyledi.

Müteahhidin yapılacak proje üzerinden evlerin fotoğraflarını göstererek, "Size buradan ev vereceğim, geldiğinizde ışıklar yanıyor olacak." dediğini öne süren Aytar, "Bize evin 8 ay içerisinde teslim edileceğini söyledi. Yıllarca çalışarak elde ettiğim birikimlerimi ev sahibi olabilmek için verdim. Aradan yaklaşık 3 yıl geçmesine karşın ne evime kavuşabildim ne de verdiğim paraları geri alabildim." diye konuştu.

Avukat Akbaş ise "Her bir müvekkilimiz yönünden Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulunulmuş olup soruşturmalar halen devam etmektedir." dedi.

Kaynak: AA
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