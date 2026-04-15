Antalya'da bir apartmanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 katlı bir binanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi ve hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü, çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 katlı binanın çatı katında çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi.
Kültür Mahallesi 3847. Sokak'ta 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Binadakiler tahliye edildi, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, çatı katı kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Kasım Sakallı