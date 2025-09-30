Haberler

Antalya'da 186 Suçlu Yakalandı

Antalya'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 186 kişi yakalandı. Valilik açıklamasına göre, 59 firari hükümlü ve 127 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Antalya'da düzenlenen operasyonda çeşitli suçlardan aranan 186 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, haklarında yakalama emri bulunan asayiş ve diğer suçlardan aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, kesinleşmiş hapis cezası ile aranan 59 firari hükümlü, ifadesinin alınmasına yönelik yakalama emri ile aranan 127 şüpheli olmak üzere toplam 186 kişi yakalandı.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA / Tahsin Küçükkaraca - Güncel
