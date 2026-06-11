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Öldürüldüğü 12 yıl sonra ortaya çıktı; 5 şüpheli adliyede

Öldürüldüğü 12 yıl sonra ortaya çıktı; 5 şüpheli adliyede
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Antalya'da 2014 yılında inşaat şantiyesindeki bekçi kulübesinde çıkan yangında öldüğü sanılan Şeref Kocabıyık'ın cesediyle ilgili dosya 12 yıl sonra yeniden açıldı. Baz ve HTS kayıtlarının incelenmesiyle cinayet olduğu belirlenen olayda 5 şüpheli gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi.

ANTALYA'da 2014 yılında, kendisine ait inşaat şantiyesinde patlamanın ardından yangın çıkan bekçi kulübesinde cesedi bulunan Şeref Kocabıyık'ı (56) öldürdükleri suçlamasıyla gözaltına alınan 5 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Kepez ilçesinde Mehmet Atay Caddesi'nde 25 Kasım 2014'te saat 22.00 sıralarında Şeref Kocabıyık'ın sahibi olduğu inşaatın şantiyesindeki bekçi kulübesinde yangın çıktı. Alevlerin sardığı kulübedeki yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonrası kulübede yapılan incelemede, Şeref Kocabıyık'ın cansız bedeni bulundu. Polis, soruşturma kapsamında inşaatta çalışanların ifadelerine başvurdu. O dönem çıkan yangında öldüğü değerlendirilen Şeref Kocabıyık'ın dosyası, 12 yıl sonra yeniden açıldı.

BAZ VE HTS KAYITLARI ANALİZ EDİLDİ

Maktule ait kayıp cep telefonunun olaydan sonra kullanıldığı tespit edildi, baz ve HTS kayıtları analiz edildi. Antalya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Kocabıyık'ın öldürüldüğünü belirledi. 3 ekip olarak 2 aylık çalışma yürüten Cinayet Büro Amirliği ekipleri, geçen hafta Antalya ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyonla 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler İ.H., A.H., A.H., A.H. ve N.A., işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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