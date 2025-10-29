Haberler

Antalya'da 102. Cumhuriyet Bayramı, Tarihi Türk Bayrağı ile Kutlandı

Güncelleme:
Antalya Valiliği, 1920'li yıllarda el yapımı olarak üretilen tarihi Türk bayrağını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda dalgalandırarak kutlama yaptı. Vali Hulusi Şahin, bayrağın Cumhuriyet'in serüvenine tanıklık ettiğini vurguladı.

ANTALYA'da Cumhuriyet Bayramı, ilk Türk bayraklarından biri olan, 1920'li yıllarda el yapımı olarak üretilen yaklaşık 32 metrekarelik bayrakla kutlanıyor. Antalya Valiliği'nin girişine asılan bayrak altında tebrikleri kabul eden Vali Hulusi Şahin, "Bir tarihe, Cumhuriyet'in serüvenine tanıklık eden bir bayrağın, şanlı bayrağımızın önündeyiz" dedi.

Antalya'da koleksiyoner Bahadır Kalaycı'ya ait, 1920'li yılların başında el yapımı olarak üretilen, Cumhuriyet ile yaşıt, yaklaşık 32 metrekarelik asırlık Türk bayrağı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 102'nci yıl dönümü kapsamında Antalya Valiliği'nin girişine asıldı. İlk Türk bayraklarından biri olma özelliğini taşıyan tarihi bayrak, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları boyunca Antalya Valiliği binasında dalgalanacak. Bu yıl Cumhuriyet Bayramı kapsamında Antalya Valisi Hulusi Şahin'in tebrikleri kabulü de tarihi bayrağın gölgesinde gerçekleşti. 105 yaşına yakın bir tarihi olduğu tahmin edilen tarihi Türk bayrağının, İstanbul'da uzun yıllar resmi kurumlarda ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de ziyaret ettiği resmi kurumlara asılmış olma özelliği taşıdığı belirtildi.

'HER YIL ASIYORUZ'

Valilik giriş kapısına asılan bayrağın çok özel olduğunu belirten Vali Hulusi Şahin, şu bilgileri verdi: "100'üncü yıl kutlamaları çerçevesinde 2023 yılının 29 Ekim arifesinde arayışlarımız vardı, '100'üncü yılı hakkıyla nasıl idrak ederiz' diye. O süreç içerisinde böyle bir bayrağın olduğu söylendi bize. Bir koleksiyonerin koleksiyonunda olduğu, Cumhuriyet ile yaşıt bir bayrak olduğu söylendi. Koleksiyonerimizi bulduk. Bahadır Kalaycı adlı, gerçekten çok değerli bir dostumuz. Kendi özel koleksiyonundan bunu çıkardı. El yapımı bir bayrak tamamen ve yaşı da 1920'lere tekabül ediyor. Cumhuriyet ile yaşıt, el yapımı özel bir bayrak. Biz de Bahadır beyin yüksek müsaadesiyle 100'üncü yılda ilk defa astık. Şimdi her yıl asıyoruz ve Cumhuriyet'e tanık olan bu bayrağın önünde, biz de Cumhuriyet kutlama resepsiyonumuzu düzenliyoruz. Bir tarihe, Cumhuriyet'in serüvenine tanıklık eden bir bayrağın, şanlı bayrağımızın önündeyiz."

