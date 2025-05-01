Bakan Kurum'dan Özgür Özel'e Kanal İstanbul tepkisi: Gözlerindeki bandı çıkarsın

Masaya vura vura söyledi! Özel'e çok sert "Kanal İstanbul" tepkisi
İstanbul Valiliği: 1 Mayıs'ta toplam 384 kişi gözaltına alındı

1 Mayıs olaylarının bilançosu! İşte gözaltına alınanların sayısı
Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'in yardımına koştu

Gazze için kılını kıpırdatmayan Mahmud Abbas, İsrail'e yardıma koştu
ABD'de Signal skandalına imza atan Mike Waltz görevinden ayrılıyor

Trump, en yakınındaki ismin üstünü çizdi

Antalya'da 1 Mayıs Kutlaması Coşkuyla Gerçekleşti

Antalya'da 1 Mayıs Kutlaması Coşkuyla Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'da binlerce kişi 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için bir araya geldi. Kutlamalarda Pikachu kostümü giyen bir genç büyük ilgi gördü. Yürüyüş boyunca sloganlar atıldı ve şarkılar söylendi.

ANTALYA'da binlerce kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü büyük coşkuyla kutladı. Kutlamaya bir kişi Pokemon çizgi filmindeki Pikachu karakterinin kostümüyle katıldı.

Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler tarafından kutlandı. Kutlama için Konyaaltı Caddesi'nde bir araya gelen binlerce kişi, sloganlar atarak yürüyüşe başladı. Kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'na kadar taşıdıkları pankartlar ve dövizlerle yürüdü. Yürüyüşe katılan bazı kişiler, çocuklarını bebek arabalarında ve omuzlarında taşıdı.

Slogan atıp, şarkılar söyleyerek yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşü tamamlayan kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Çalan şarkılarla 1 Mayıs'ı kutlayan kalabalık, burada davul ve zurna eşliğinde halay çekerken, kurulan sahnede kutlamalara katılan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri konuşma yaptı.

Diğer yandan bir kişi, kutlamalara Pokemon çizgi filmindeki Pikachu karakterinin kostümüyle katıldı. Pikachu kostümlü gence kutlamaya katılanlar yoğun ilgi gösterdi.

Haber: Semih ERSÖZLER- Tolga YILDIRIM- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.