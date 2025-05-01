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Antalya'da 1 Mayıs Coşkusu: Pikachu Kostümlü Genç İlgi Odağı Oldu

Antalya'da 1 Mayıs Coşkusu: Pikachu Kostümlü Genç İlgi Odağı Oldu
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Antalya'da binlerce kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutlamak için bir araya geldi. Yürüyüş sırasında Pikachu kostümü giymiş bir kişi dikkat çekti.

ANTALYA'da binlerce kişi, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü büyük coşkuyla kutladı. Kutlamaya bir kişi Pokemon çizgi filmindeki Pikachu karakterinin kostümüyle katıldı.

Antalya'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partiler tarafından kutlandı. Kutlama için Konyaaltı Caddesi'nde bir araya gelen binlerce kişi, sloganlar atarak yürüyüşe başladı. Kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'na kadar taşıdıkları pankartlar ve dövizlerle yürüdü. Yürüyüşe katılan bazı kişiler, çocuklarını bebek arabalarında ve omuzlarında taşıdı.

Slogan atıp, şarkılar söyleyerek yaklaşık 2 kilometrelik yürüyüşü tamamlayan kalabalık, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi. Çalan şarkılarla 1 Mayıs'ı kutlayan kalabalık, burada davul ve zurna eşliğinde halay çekerken, kurulan sahnede kutlamalara katılan siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri konuşma yaptı.

Diğer yandan bir kişi, kutlamalara Pokemon çizgi filmindeki Pikachu karakterinin kostümüyle katıldı. Pikachu kostümlü gence kutlamaya katılanlar yoğun ilgi gösterdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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