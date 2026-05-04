Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' davasında 2'nci duruşma

'HER ŞEYİ KORKUDAN YAPMAK ZORUNDA KALDIM'

Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında görülen davanın ikinci duruşmasında, tanık ve mağdurların dinlenmesine devam edildi. Muhittin Böcek'in sevgilisi Melek K.'ye lüks marka saat ile elden para alınması eylemi kapsamında ifade veren ve suçtan zarar gören mağdur Berkan G., "Biz plaj çalıştırıyorduk. Aynı zamanda ASAT'ta asfalt yapıyorduk ve hak edişlerimiz vardı. Serkan T. bir gün yanımıza geldi ve "Paralarınızı rahat almak istiyorsanız, benim dediklerimi yapmak zorundasınız' dedi. Sıkıntılı bir süreç yaşadık, alacağımızı vermezlerse ödemelerimiz konusunda sorun yaşardık. Önce saat talebi oldu. Israrı üzerine aldık. Saati şoför Ali beye teslim etmiş. Ben de her şeyi korkudan dolayı yapmak zorunda kaldım. Ödemeler bize eksik yatıyordu. Biz de maaşları ödemekte zorlanıyorduk" dedi.

'TUNCAY K. KENDİSİNİ KURTARMAK İÇİN BENİ KULLANDI'

Suçtan zarar gören Fikret B., "Tuncay K. benim para verdiğim yönünde beyanda bulunmuş ancak ben para vermedim. Tuncay K. kendisini kurtarmak için beni kullandı. Kendisinden şikayetçiyim. Çok yerim var, hepsini de denetlediler, bir sorunum olmadı. Tuncay'ın eşi Özlem Y.K. de benim bir projemde mimardı. Özlem Hanım ile çalışmamdan dolayı belediyeden kolaylık istemedim. Tuncay K. ile belediyede görüştüm ama dışarda görüşmedim" dedi.

'İSKAN İÇİN BEDELSİZ DAİRE İSTEDİLER'

Muhittin Böcek'in Konyaaltı Belediye Başkanı olarak görev yaptığı dönemde başkan yardımcısı olarak çalışan Tuncay S. aracılığıyla Konyaaltı ilçesindeki sitenin iskan ve ruhsat işlemlerinin tamamlanması amacıyla 1 dairenin bedelsiz alındığı iddiası üzerine savunma yapan Hakan I., "Konyaaltı Belediyesi'nden iskan alacağımızı söyledik. Tuncay S.'ye yönlendirildik. İşlemlerimizi tamamladık ve beklemeye başladık. Tuncay 'Biz konuyu ele alacağız' deyip gönderdi bizi. Aradan 6-7 ay geçti. Sonra yeniden görüştüğümüzde 1 dairemizi bedelsiz vermemiz gerektiğini, iskan meselesinin çözüleceğini söyledi. İşimiz yürüsün diye kabul ettik. İsmail E. üzerine daireyi verdik. Bu dairenin İsmail E. aracılığı ile Muhittin Böcek'e gideceğini biliyorduk. Ön cephede köşe daire, 4+1 daire talep edilmişti. İşimiz gecikmesin diye söylediklerini kabul ettik. Hatta yaptığımız evleri iskan yüzünden geç teslim ettiğimiz için hak sahiplerine 450 bin avro fazla para ödedik" ifadelerini kullandı.

'DAİRE VERMESEYDİK İSKAN ALAMAYACAKTIK'

Hakan I. ile ortak ve aynı suçtan mağdur olan Mehmet Akif K., "Biz 7-8 ay boyunca belediyenin kapısına gittik, geldik. Tuncay S. iskanımızın verileceğini ancak bir daire istendiğini söyledi. İsmail E.'nin kimliğini teslim etti. 4+1 ön cephede bir daire talep edildi. Biz de daireyi verdik. İsmail E. dairelerin emanetçisi olduğunu söylüyordu. Muhittin Böcek için bu dairenin istendiğini de belirtti. Eğer daireyi vermeseydik iskan alamayacağımız Tuncay S. tarafından söylendi. Muhittin Böcek Konyaaltı Belediye Başkanıyken yaşandı. Böcek ile genelde sosyal ortamda görüşürdük" dedi.

'10 YILDIR MAĞDURLAR İSE NEDEN ŞİKAYETÇİ OLMADILAR'

Mehmet Akif K.ye iskan meselesi nedeniyle neden şikayetçi olmadıkları sorusunu yönelten Muhittin Böcek ise "Bu yerle ilgili yasal süreç Konyaaltı ve Büyükşehir Belediyesi olarak devam etmiştir. 10 yıldır mağdurlar ise neden şikayetçi olmadılar. Hakan I. arkadaş, AK Parti'den meclis üyesi adayıydı. Siyaset yapıyorduk. Kapımızı aşındırdılar. Şikayetlerini dile getirebilirlerdi" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı