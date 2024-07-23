Antalya Büyükşehir Belediyesi Mobil Kuaför Tırı Yaylalarda Hizmet Verdi

Antalya Büyükşehir Belediyesinin mobil kuaför tırı ekibi, Manavgat'ta yaylalara çıkan vatandaşlara ücretsiz saç kesimi ve kişisel bakım hizmeti verdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, mobil kuaför tırı, Sülek ve Ulukapı yaylaları ile Tepeköy, Hacıali ve İbradi mahallelerine gitti.

Buralardaki vatandaşlara hizmet veren tır ekibi, saç kesimi ile kişisel bakım yaptı.

Hizmetten faydalanan Sevil İnan, yürüme engelli olduğunu ve kuaföre gitmekte zorlandığını söyledi.

Kuaförün yaşadığı yere kadar gelmesinden dolayı mutlu olduğunu ifade eden İnan, yetkililere teşekkür etti. ???????