Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Terlemez, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Birol Terlemez, Anadolu Ajansı'nın düzenlediği 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı ve 2025 yılına damga vuran fotoğrafları inceledi. Yarışmada farklı kategorilerdeki etkileyici kareleri oyladı.

Antalya Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Birol Terlemez, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Terlemez, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Haber"de Mahmut Serdar Alakuş'un "Aynı şemsiyenin altında" fotoğrafına oy veren Terlemez, "Spor"da Gerald Anderson'un "Yumruklar konuşuyor", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Erçin Ertürk'ün "Yıldızlı bir gece", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarını oyladı."

"Gazze: Açlık" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Gazze'ye havadan insani yardım malzemeleri indirildi" fotoğrafını seçen Terlemez, "Portre"de ise Cem Özdel'in "Rastgeldi" fotoğraflarını tercih etti."

Terlemez, fotoğrafları çekenleri tebrik ettiğini, hepsinin birbirinden etkileyici kareler içerdiğini söyledi.

Fotoğrafların hepsinin duygu yüklü olduğunu vurgulayan Terlemez, "Anadolu Ajansı muhabir ve fotomuhabirleri çok güzel işler çıkarmış. Özellikle Gazze'deki fotoğraflar bizi çok etkiledi. Fotoğrafların hepsinin hikayeleri kalbimize dokunuyor. Fotoğraflar bizi çok duygulandırdı, emekleri geçen herkesi tebrik ediyorum." dedi.

Oylama

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

