Antalya'da Atatürk Devlet Hastanesi Yıkılıp Yeniden Yapılacak

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Atatürk Devlet Hastanesi'nin boşaltılmasında sona gelindiğini, ardından yıkımının yapılarak yeni modern bir hastane inşa edileceğini açıkladı. Çetin, 'Burayı peşkeş çekecekler, satacaklar' diyenlere "Utansınlar" diye tepki gösterdi.

AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, Atatürk Devlet Hastanesi'nin yıkım ve yeniden inşa sürecine ilişkin açıklamada bulundu. Antalyalıların en çok merak ettiği konulardan biri olan Atatürk Devlet Hastanesi'nin durumu hakkında bilgi veren Ali Çetin, "Kamu binalarımız da yaşlanıyor ve haliyle eskiyor. Bir yandan yenilerini yaparken mevcutların da iyileştirilmesini yapmak, modern haliyle Antalya'ya, Antalyalılara kazandırmak istiyoruz. Kentsel dönüşüm dediğimiz, eski konutların dönüşümü gibi kamu binalarının kentsel dönüşümü gerekiyor. Atatürk Devlet Hastanesi bu manada en eski hastanemizdi. Antalya'nın ilk hastanesiydi. Antalyalının en alışık olduğu, en ayağının çabuk gittiği, geldiği, en merkezi yerde, herkesin rahatlıkla ulaştığı bir hastaneydi. Ama miadını ve ömrünü tamamladı, artık hizmet veremez olmuştu. Yeterli alan yok ve yıllardır ilaveler ekleniyordu. Antalya'nın göbeğinde artık pejmürde halde, barakalar yakışmıyordu" dedi.

'BUNU YAPANLAR BUGÜN UTANSIN'

Bu hastaneyi yeniden yapacaklarını açıkladıklarında, 'Burayı peşkeş çekecekler, satacaklar' diye yaygara çıkartıldığını dile getiren Çetin, "Bunu yapanlar bugün utansın. Etrafını çevirdik. Yapmayı planladığımızın yeni resimlerini astık. Hastanemizi boşaltma çalışmaları devam ediyor. Boşaltılıyor her geçen gün ve sona gelindi. Kontrollü boşaltıyoruz çalışanların yaşam düzenini bozmamak adına. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, hasta bakıcılarımız ve diğer çalışanlarımızın yaşamını bozmadan, öncelikle istedikleri en yakın yer olabiliyorsa, olamıyorsa da en yakın ikinci hastane gibi merkeze yakın hastanelerimizde, ilçelerde isteyen varsa oralarda olmak şartıyla, diğer hastanelerimizin yükünü almak üzere dağıtma çalışmalarımız hemen hemen bitti. Yıkılıp hemen yerinde zemin etüdü yapılıp inşallah yeni hastaneyi de dikeceğiz, Antalyalılara kazandırmış olacağız" diye konuştu.

PEŞKEŞ VE REZİDANS İDDİALARINA TEPKİ

Atatürk Devlet Hastanesi binasının yıkımı ve ardından yeni bina yapımı ihalelerinin Sağlık İl Müdürlüğü'nce gerçekleştirileceğini anlatan Çetin, şöyle devam etti:

"Netice itibarıyla birilerinin dediği gibi birilerine peşkeş çekilmiş bir arazi yok. Birilerinin dediği gibi bu yere farklı bir rezidans dikilecek diye bir şey yok. Antalyalıların yararına nasıl yıllarca hizmet etmişse yeni modern haliyle tekrar Antalyalılara hizmet etmek üzere çalışılan, hazırlanan ve sona gelen bir hastanemiz var Allah'ın izniyle."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı