Üye Girişi
Haberler

Antalya Altın Portakal Film Festivali 5 Ekim'de Başlıyor

Antalya Altın Portakal Film Festivali 5 Ekim'de Başlıyor
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

61'inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, Sedef Avcı'nın sunumu ve Serhat Kılıç'ın performanslarıyla 5 Ekim'de başlayacak. Festival, 12 Ekim'e kadar Türk ve dünya sinemasının yeni yapımlarını sinemaseverlerle buluşturacak.

(ANTALYA) - Antalya Altın Portakal Film Festivali, Sedef Avcı'nın sunuculuğunu ve Serhat Kılıç'ın sahne gösteri performanslarını üstleneceği açılış töreniyle 5 Ekim'de başlıyor.

61'inci Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, oyuncu Sedef Avcı'nın sunumu ve oyuncu Serhat Kılıç'ın özel gösterisiyle renklendireceği açılış töreniyle 5 Ekim Cumartesi günü başlıyor. Festival, 12 Ekim'e kadar bir kez daha sinema büyüsüne ev sahipliği yapacak.

Türk ve dünya sinemasının en yeni yapımlarını, beyaz perdenin usta isimlerini sinemaseverlerle buluşturacak ve pek çok yan etkinlikle sinema ruhunu bir şölene dönüştürecek festivalin açılış gecesi, geleneksel kırmızı halı töreniyle başlayacak. Törende Altın Portakal sahiplerini belirleyecek Ulusal Uzun Metraj Jüri Başkanı, yönetmen Ferzan Özpetek ile jüri üyeleri de hazır bulunacak.

Her yıl Antalya caddelerini dolaşıp hayranı oldukları isimlerle seyircilerin buluşmalarına sahne olan kortejin ardından gerçekleşecek açılış töreninde usta sanatçılara saygı ifadesi olan Onur Ödülleri takdim edilecek. Gecede Erdal Özyağcılar, Işıl Yücesoy, Müjdat Gezen, Selçuk Yöntem ve Şerif Sezer'e Onur Ödülü verilirken; genç oyuncular Farah Zeynep Abdullah ve Aras Bulut İynemli de Başarı Ödülleri'nin sahibi olacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

Film Festivali Kültür Sanat Serhat Kılıç Sedef Avcı Festival Etkinlik Magazin Antalya Sinema Güncel Kültür Sanat Dünya

Lübnan Dışişleri Bakanı: Nasrallah, İsrail tarafından öldürülmeden önce ateşkesi kabul etmişti

Netanyahu telefonda "Anlaştık" deyip son anda silaha sarılmış

 İsrail'in İran'a vereceği yanıt merakla konusu olurken Biden felaket planını ağzından kaçırdı

"Desteklemiyorum" dedi ama İsrail'in felaket planını ağzından kaçırdı

 Ürdün'den İran ve İsrail'e rest: Ülkemiz kimsenin savaş alanı değil, kendimizi savunacağız

İran'ın hava sahasını ihlal ettiği ülkeden tarihi meydan okuma
Münevver Karabulut'u katledip intihar eden Cem Garipoğlu'nun mezarı bugün açılıyor

Mezarın açılmasına dakikalar kala polisten dikkat çeken önlem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bu akşam İnci Taneleri var mı? İnci Taneleri yeni sezon bu akşam başlıyor mu? Kanal D yayın akışı! MÜGE ANLI ATV CANLI YAYIN | 3 Ekim Müge Anlı canlı izle! Müge Anlı'da son bölüm neler oldu? Ekim ayı kira artış oranı belli oldu mu? TEFE-ÜFE belli oldu mu, yüzde kaç oldu? Kira artışı nasıl hesaplanır? Ferman Toprak kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Ferman Toprak kaç yaşında, nereli? Ferman Toprak biyografisi! TÜİK EYLÜL AYI ENFLASYON ORANI: TEFE- TÜFE enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Eylül ayı enflasyon oranı açıklandı mı? Masterchef'te dün akşam eleme adayı kim oldu? Masterchef'te potaya kim girdi? BEŞİKTAŞ'IN MAÇI NE ZAMAN? Beşiktaş- Frankfurt maçı nasıl izlenir? Masterchef 3 Ekim yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni avukatlık ücret tarifesi Resmi Gazete'de yayımlandı! Resmi Gazete bugünün (3 Ekim) kararları neler? Son dakika: İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'a 4 saldırı düzenledi! İsrail'in saldırıları devam edecek mi? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? 3-6 Ekim hava sıcaklığı kaç derece olacak?
title