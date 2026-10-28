Antalya Alanya'da sağanak yollarda su birikintileri oluşturdu, pazar yerini su bastı

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ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, bazı evlerin girişi ile pazar yerini su bastı.

Alanya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Konaklı Mahallesi'nde sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluşurken, bazı evlerin girişleri suyla doldu. Mahallede kurulan pazar yeri de su baskınından nasibini aldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı turistler pazardaki şemsiyelerin altına sığındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı