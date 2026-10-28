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Antalya Alanya'da sağanak yollarda su birikintileri oluşturdu, pazar yerini su bastı

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Antalya'nın Alanya ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak, Konaklı Mahallesi'nde yollarda su birikintileri oluşturdu. Bazı evlerin girişleri ve pazar yeri suyla dolarken, yağmura hazırlıksız yakalanan bazı turistler pazardaki şemsiyelere sığındı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesinde sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, bazı evlerin girişi ile pazar yerini su bastı.

Alanya'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi. İlçeye bağlı Konaklı Mahallesi'nde sağanak sonrası yollarda su birikintileri oluşurken, bazı evlerin girişleri suyla doldu. Mahallede kurulan pazar yeri de su baskınından nasibini aldı. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı turistler pazardaki şemsiyelerin altına sığındı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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