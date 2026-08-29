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Alanya'da Yangın: 3 Çocuk Hastaneye Kaldırıldı

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ALANYA'da, 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

ALANYA'da, 4 katlı apartmanın birinci katında çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Yangın, saat 14.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi, Sahire Tüzün Caddesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında çıktı. Daireden yükselen alev ve dumanı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürülürken, dairedeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Yangında dumandan etkilenen 3 çocuk ambulanslarla hastaneye sevk edildi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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