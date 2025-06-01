Antalya Alanya Açıklarında 4 Büyüklüğünde Deprem

Antalya Alanya Açıklarında 4 Büyüklüğünde Deprem
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Antalya'nın Alanya açıklarında meydana gelen 4 büyüklüğündeki deprem, yerin 12.75 kilometre derinliğinde kaydedildi. İlk belirlemelere göre deprem hasara yol açmadı.

ANTALYA'nın Alanya ilçesi açıklarında Richter ölçeğine göre, 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın merkez üssünü Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesinin 14.98 kilometre açığı olarak saptadığı 4 büyüklüğündeki deprem, saat 17.31'de oldu. Deprem, yerin 12.75 kilometre derinliğinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre deprem hasara yol açmadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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