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Antalya Aksu'da orman yangını

Antalya Aksu'da orman yangını
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ALEVLER DÖŞEMEALTI SINIRLARINA ULAŞTIAksu ilçesinde çıkan orman yangınında alevler Döşemealtı ilçesi sınırına ulaştı.

ALEVLER DÖŞEMEALTI SINIRLARINA ULAŞTI

Aksu ilçesinde çıkan orman yangınında alevler Döşemealtı ilçesi sınırına ulaştı. Döşemealtı ilçesine bağlı Kızıllı ve Ilıca mahallerinde jandarma tedbir amacıyla evlerin tahliye edilmesi yönünde uyarı anonsu yaptı. Bölgede TOMA'lar konuşlandırıldı, güvenlik üst düzeye çıkarıldı. Yangın bölgesine girişler ve çıkışlar kapatıldı. Aksu hayvan barınağı tahliye edildi. Diğer yandan bölgede 3 mahalle tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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