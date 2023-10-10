ANTALYA-ABD'Lİ TURİSTLER KRUVAZİYERLE ALANYA'YA GELDİ

RODOS Adası'ndan hareket ederek Antalya'nın Alanya Limanı'na demirleyen 'Sirena' adlı kruvaziyer çoğunluğu ABD vatandaşlarından oluşan 652 turist getirdi.

RODOS Adası'ndan hareket ederek Antalya'nın Alanya Limanı'na demirleyen 'Sirena' adlı kruvaziyer çoğunluğu ABD vatandaşlarından oluşan 652 turist getirdi.

Rodos Adası'ndan hareket eden Marshall Adaları bayraklı Sirena adlı lüks kruvaziyer sabah saatlerinde Alanya Limanı'na demir attı. 181 metre uzunluğundaki kruvaziyer çoğunluğu ABD vatandaşlarından oluşan 652 turisti ilçeye getirdi. 395 personeli bulunan gemiden inen turistlerin bazıları Alanya'nın tarihi ve turistik yerlerini gezintiye çıktı. Kruvaziyerin saat 17.00'de Bodrum'a gitmek üzere Alanya Limanı'ndan ayrılacağı öğrenildi. (DHA)