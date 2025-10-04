Antakya'da Tek Katlı Evde Yangın Çıktı
Hatay'ın Antakya ilçesinde bir tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde tek katlı evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Küçükdalyan Mahallesi'ndeki tek katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında evde hasar oluştu.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel