Hatay'da konteyner yangını

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir konteynerde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın, Derince Mahallesi'nde meydana gelirken, konteynerde bir kişinin kurtarıldığı bildirildi. Yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

HATAY'ın Antakya ilçesinde konteynerde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 20.00 sıralarında Antakya ilçesine bağlı Derince Mahallesi'ndeki konteynerde çıktı. Konteynerden yükselen alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Konteynerdeki bir kişi, itfaiye erlerinin yardımıyla dışarıya çıkarıldı, Ekiplerin tazyikli su sıkarak müdahale ettiği yangın, söndürüldü. Konteyner, çıkan yangında kullanılmaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
