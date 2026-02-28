Haberler

Apart otelin penceresinden çıktıktan sonra kaybolan Uğur'dan 10 gündür haber yok

Apart otelin penceresinden çıktıktan sonra kaybolan Uğur'dan 10 gündür haber yok
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Hatay'ın Antakya ilçesinde kaldığı apart otelden ayrıldıktan sonra kaybolan Uğur Çalışkan için arama çalışmaları 10 gündür sürüyor. Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Çalışkan'ın bulunması için AFAD ve polis ekipleri seferber oldu.

HATAY'ın Antakya ilçesinde kaldığı apart otel odasının penceresinden çıkıp ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Uğur Çalışkan'ı (27) arama çalışmaları 10'uncu gününde sürüyor.

İlçenin Serinyol Mahallesi'nde kuzenleriyle birlikte apart otelin 2'nci katında oda kiralayan Uğur Çalışkan, 19 Şubat'ta sabaha karşı henüz bilinmeyen nedenle odanın penceresinden çıkarak bahçeye indi. Bir süre sonra binanın dış cephesinden tırmanarak yeniden odaya çıkmaya çalışan Çalışan'ın, başarılı olamayınca bölgeden uzaklaştığı bildirildi. Sabah saatlerinde Çalışkan'ın odada olmadığını fark eden kuzenleri, güvenlik kamerası görüntülerini izledikten sonra durumu polis ekiplerine bildirdi. Kayıp başvurusunun ardından bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatıldı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve çalışmak üzere kuzenleriyle birlikte Van'dan Hatay'a geldiği belirtilen Uğur Çalışkan için AFAD ekipleri, polis ve çeşitli sivil toplum kuruluşları seferber oldu. Arama çalışmalarında çok sayıda araç ve personelin yanı sıra 1 iz takip köpeği ile 2 dron da kullanılıyor.

Ekipler, çevredeki ormanlar, dere yatakları, dağlık bölgeler ve metruk binalarda arama-tarama faaliyetlerini sürdürüyor. Çalışkan'a ait bazı kıyafetler ile cüzdanının önceki gün dağlık arazide bulunması üzerine çalışmalar söz konusu bölgede yoğunlaştırıldı.

Uğur Çalışkan'ı arama çalışmaları, 10'uncu gününde de aralıksız devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD ve İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Savaş şiddetleniyor: İran'dan İsrail'e misilleme geldi

Savaş şiddetleniyor: İran'dan beklenen hamle geldi
ABD Başkanı Trump: İran'a büyük operasyon başlattık

Trump'tan İran açıklaması! İlk hedefini açık açık ilan etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Tek bir şey dikkat çekti
Pereira'dan Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?

Fenerbahçe'nin yıldızına bomba soru: Kontratın ne durumda?
İlçeyi ayağa kaldıran olay! Müftülük izin vermedi, çocuklar camiden çıkarıldı

Müftülük izin vermedi, çocuklar bu soğukta camiden çıkarıldı
İran'dan saldırılar sonrası ilk açıklama! İşte vurulan şehirler

İran'dan saldırı sonrası ilk açıklama! İşte İsrail'in vurduğu 5 şehir
Yolcuyu önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Herkesin dikkatini tek bir şey çekti

Önce uyardı sonra peş peşe yumrukladı! Tek bir şey dikkat çekti
Binlerce kez simüle edildi! Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini

Yapay zekadan olay Galatasaray-Liverpool tahmini
Trump, Pakistan-Afganistan savaşındaki tarafını belli etti

Trump, iki Müslüman komşunun savaşında tarafını açıkça belli etti