Hatay'da kanalizasyon hattına beton döken firmanın faaliyetleri durduruldu

Güncelleme:
Hatay'ın Antakya ilçesinde, kanalizasyon hattına çimento harcı döken beton mikserinin bağlı olduğu firmanın faaliyetleri durduruldu. Sosyal medyada yayılan görüntülerin ardından yapılan incelemelerde firmaya ceza verildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde kanalizasyon hattına çimento harcı döken beton mikserinin bağlı olduğu firmanın faaliyetleri durduruldu.

Aksaray Mahallesi'nde plakası henüz belirlenemeyen beton mikserinin kanalizasyon hattına çimento harcı döktüğüne ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından Hatay Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri inceleme başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda beton mikserinin bağlı olduğu firmaya üst sınırdan idari para cezası uygulanarak faaliyetleri durduruldu.

Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, Antakya'da kanalizasyon hattına beton döken firmanın faaliyetlerinin durdurulduğunu belirterek, HATSU ekiplerinin hat üzerinde temizlik ve onarım çalışmalarına başladığını bildirdi.

Öntürk, "Kimse Hatay'da verdiğimiz bunca emeğin üzerine beton dökemez. Kuralları ihlal eden her adımın karşılığı olacaktır." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube ekiplerince trafiği tehlikeye düşürdüğü tespit edilen beton mikseri sürücüsüne 21 bin 765 lira idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Ali Küçük - Güncel
