Hatay'da 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden öğretmenler anısına fidan dikildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde, 6 Şubat 2023’teki depremlerde yaşamını yitiren öğretmenler anısına 234 zeytin fidanı dikildi. Etkinlik, Gebze Teknik Üniversitesi işbirliğiyle gerçekleştirildi.

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yaşamını yitiren öğretmenler için zeytin fidanı dikildi.

Gebze Teknik Üniversitesinin işbirliğinde yürütülen çalışma kapsamında, Hatay Saadet Yusuf Mıstıkoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde fidan dikim etkinliği düzenlendi.

Etkinlikte okulun arazisine, afette hayatını kaybeden eğitimciler anısına 234 zeytin fidanı dikildi.

Okul müdürü Kemal Albayrak, fidanların, meslektaşlarına duydukları vefa ve dayanışma duygusunun göstergesi olduğunu söyledi.

