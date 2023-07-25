Antakya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Hatay'ın merkez Antakya ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı. Kisecik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 2 söndürme uçağı, 9 helikopter, 10 arazöz ile Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın nedeniyle ağaçların yakınındaki 2 çadır ve 1 konteynerde hasar oluştu. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle alevler kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışması sürüyor.