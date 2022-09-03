Üye Girişi
Haberi Paylaş

Annesini döverken engel olmaya çalıştığı amcası tarafından öldürüldü

Güncel Haberler

Annesini döverken engel olmaya çalıştığı amcası tarafından öldürüldü

SAKARYA'da Aziz D. (51), annesini odunla darbedince müdahale etmeye çalıştığı amcası Ömer D. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

SAKARYA'da Aziz D. (51), annesini odunla darbedince müdahale etmeye çalıştığı amcası Ömer D. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Olay, öğle saatlerinde, Karasu ilçesine bağlı Resüller Mahallesi'nde meydana geldi. Ömer D. ile yengesi arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Ömer D., eline geçirdiği odunla yengesini darbetti. Bu sırada Aziz D., "Anneme vurma" diyerek amcasına müdahale etmeye çalıştı. Tabancasını çıkaran Ömer D., yeğenine 3 el ateş etti. Mermilerin isabet ettiği Aziz D. ise olay yerinde hayatını kaybetti. Ömer D. kaçarken, ihbarla adrese gelen jandarma ekipleri, incelemelerde bulundu. Aziz D.'nin cansız bedeni de olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga götürüldü. Jandarma, Ömer D.'yi yakalamak için çalışma başlattı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Levent Kızılaslan - Güncel

Jandarma Aziz Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title