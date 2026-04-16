Haberler

Adapazarı'nda KADES İhbarı Üzerine Çıkan Çatışmada Şüpheli Yaralı Yakalandı

Adapazarı'nda KADES İhbarı Üzerine Çıkan Çatışmada Şüpheli Yaralı Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde KADES uygulaması ile yapılan ihbar üzerine annesini ve eşini darbeden Tuncay E., polisle çatışmaya girdi. Olayda Tuncay E. vurularak yaralı olarak yakalandı.

SAKARYA'nın Adapazarı ilçesinde annesini ve eşini darbeden Tuncay E. (41), KADES üzerinden yapılan ihbar üzerine adrese giden polis ekiplerine ateş açtı. Çıkan çatışmada Tuncay E. vurularak yaralı yakalandı.

Olay, gece saatlerinde Güllük Mahallesi Ayvalı Sokak'ta meydana geldi. Bir kadının, KADES uygulaması üzerinden yaptığı ihbar üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, Tuncay E.'nin (41) eşi ve annesini darbettiğini belirledi. Bu sırada şüpheli polis ekiplerine tüfek doğrultarak rastgele ateş açtı. Olayın ardından bölgeye takviye ekipler ile özel harekat polisleri sevk edildi, çevrede geniş güvenlik önlemi alındı.

Elindeki tüfekle polis ekiplerine ateş etmeye devam eden şüpheli, çıkan çatışmada vurularak yakalandı. Tuncay E. sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

